Афганістан забезпечив весь світ наркотиками на кілька років

Виробництво опіатів (опію і героїну) в Афганістані знижується через їх надлишок, повідомив у п`ятницю журналістам керівник центральноазійського управління ООН з контролю за наркотиками Джеймс Каллахан.

За його словами, вироблених в 2007 році в Афганістані 8,2 тонни опіатів достатньо для вживання в усьому світі впродовж двох років.

"Обсяг виготовлених опіатів перевищує попит", - зазначив Каллахан.

Відтак, за словами Каллахана, виробництво опіатів в Афганістані в 2008 році знизилося на 30%.

За його словами, дохід талібів від виробництва наркотиків в 2007 році оцінюється сумою від 200 до 300 мільйонів доларів.

"Вироблені в Афганістані наркотики доставляються до країн Заходу трьома основним напрямками", - розповів представник ООН. Зокрема, 14,3% загальної кількості виробленого опіуму (246 тонн або 7%) і героїну (128 тонн або 19%) транспортуються через країни Центральної Азії до Росії і далі до Європи.

"Через Іран проходить 50,3% (197 тонн морфіну і героїну або 30%) і 2,633 тонни опіуму (79%); через Пакистан 35,2% - 341 тонна морфіну і героїну (51%) і 430 тонн опіуму (13%)", - повідомив Каллахан.

"У світі немає жодної країни, де б вилучення перевищувало 10% загальної кількості наркотиків, що транспортувалися через країну”, - сказав представник ООН.

РІА “Новости”