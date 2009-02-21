Нафтогаз висунув умову, за якої подаватиме в Дніпропетровськ газ

НАК «Нафтогаз України» подаватиме підприємствам теплокомуненерго Дніпропетровська газ в необхідних обсягах за умови щоденних розрахунків у 10-12 млн. грн. впродовж наступного тижня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського голови Дніпропетровська Івана КУЛІЧЕНКА.

19 лютого І.КУЛІЧЕНКО у телефонному режимі провів переговори із заступником голови правління НАК „Нафтогаз України” Володимиром ТРИКОЛИЧЕМ стосовно врегулювання ситуації, що склалася у місті.

В результаті цих переговорів досягнуто домовленості щодо сплати за спожитий газ впродовж 19-20 лютого 11 млн. грн. Наступного тижня плата за спожитий газ повинна становити не менше 10-12 млн. грн. на добу.

Джерелом для погашення заборгованості за спожитий газ є гроші з місцевого бюджету (близько 8 млн. грн.) та кошти населення.

Підприємства - теплопостачальники Дніпропетровська продовжують закликати жителів міста погасити заборгованість за спожите тепло, яка сьогодні становить майже 100 млн. грн. Саме цей фактор сприятиме безперебійному теплопостачанню у Дніпропетровську.