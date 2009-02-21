Тимошенко неохоче погоджується на мінімальний тариф перевезень

Уряд пропонує збільшити розмір штрафів за каботажні перевезення вантажів територією України іноземними автоперевізниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила під час наради з представниками асоціацій вантажних автоперевізників.

Відповідну зміну до законодавства уряд планує розробити найближчим часом. Крім того, планується ввести ряд змін у законодавство для того, щоб полегшити роботу українських вантажоперевізників в умовах кризи.

Кабінет міністрів також планує ввести мінімальні тарифи на перевезення вантажів великогабаритним транспортом.

Таку заяву Ю.ТИМОШЕНКО зробила після наполегливих прохань автоперевізників ввести такий тариф. Хоча, на думку прем`єра, на сьогоднішній день не можна з повною впевненістю стверджувати, що дія цих тарифів піде на користь перевізникам і не викличе на ринку фактів демпінгу.

«Ми домовляємося про те, що ми переходимо до мінімального тарифу. Ми їх затверджуємо як антикризові заходи й дивимося, як вони працюватимуть у реальному житті й з чим ми зіткнемося», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом із цим, вона підкреслила, що паралельно необхідно буде розробити й ввести антидемпінгові заходи з тим, щоб перевезення не могли здійснюватися за тарифами, нижчими встановлених.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що зараз демпінг спостерігається в багатьох сферах, що призводить фактично до руйнування економіки.

Як повідомляв УНІАН, представники асоціацій та об`єднань вантажних автомобільних перевізників областей України оголосили про проведення з 18 лютого безстрокового Всеукраїнського страйку для привернення уваги влади до проблем у галузі вантажних автоперевезень.

Перевізники вимагають встановлення твердих мінімальних тарифів на перевезення вантажів; зменшення фінансового навантаження, а саме: зниження облікової ставки НБУ, надання кредитних канікул на час кризи з нульовою процентною ставкою, зниження процентної ставки на кредити, переведення валютних кредитів у гривневі за курсом валют на час взяття кредиту, пролонгації кредитних договорів на більший термін.

Також вантажоперевізники вимагають транспортний збір «закласти» в ціну палива й ввести контроль над його цільовим використанням (при ухваленні мінімальних тарифів на перевезення вантажів); внести зміни до законодавчих актів для боротьби з каботажем і демпінгом на внутрішньому ринку перевезень; покращити інфраструктуру та якість доріг; ввести відповідальність за перевантаження автомобілів замовником або одержувачем вантажу; дозволити рух автотранспорту через Київ у денний час для завантаження/розвантаження автомобілів тощо.