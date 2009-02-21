Тимошенко неохоче погоджується на мінімальний тариф перевезень
Але пропонує підвищити штрафи за каботаж
Уряд пропонує збільшити розмір штрафів за каботажні перевезення вантажів територією України іноземними автоперевізниками.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила під час наради з представниками асоціацій вантажних автоперевізників.
Відповідну зміну до законодавства уряд планує розробити найближчим часом. Крім того, планується ввести ряд змін у законодавство для того, щоб полегшити роботу українських вантажоперевізників в умовах кризи.
Кабінет міністрів також планує ввести мінімальні тарифи на перевезення вантажів великогабаритним транспортом.
Таку заяву Ю.ТИМОШЕНКО зробила після наполегливих прохань автоперевізників ввести такий тариф. Хоча, на думку прем`єра, на сьогоднішній день не можна з повною впевненістю стверджувати, що дія цих тарифів піде на користь перевізникам і не викличе на ринку фактів демпінгу.
«Ми домовляємося про те, що ми переходимо до мінімального тарифу. Ми їх затверджуємо як антикризові заходи й дивимося, як вони працюватимуть у реальному житті й з чим ми зіткнемося», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Разом із цим, вона підкреслила, що паралельно необхідно буде розробити й ввести антидемпінгові заходи з тим, щоб перевезення не могли здійснюватися за тарифами, нижчими встановлених.
Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що зараз демпінг спостерігається в багатьох сферах, що призводить фактично до руйнування економіки.
Як повідомляв УНІАН, представники асоціацій та об`єднань вантажних автомобільних перевізників областей України оголосили про проведення з 18 лютого безстрокового Всеукраїнського страйку для привернення уваги влади до проблем у галузі вантажних автоперевезень.
Перевізники вимагають встановлення твердих мінімальних тарифів на перевезення вантажів; зменшення фінансового навантаження, а саме: зниження облікової ставки НБУ, надання кредитних канікул на час кризи з нульовою процентною ставкою, зниження процентної ставки на кредити, переведення валютних кредитів у гривневі за курсом валют на час взяття кредиту, пролонгації кредитних договорів на більший термін.
Також вантажоперевізники вимагають транспортний збір «закласти» в ціну палива й ввести контроль над його цільовим використанням (при ухваленні мінімальних тарифів на перевезення вантажів); внести зміни до законодавчих актів для боротьби з каботажем і демпінгом на внутрішньому ринку перевезень; покращити інфраструктуру та якість доріг; ввести відповідальність за перевантаження автомобілів замовником або одержувачем вантажу; дозволити рух автотранспорту через Київ у денний час для завантаження/розвантаження автомобілів тощо.