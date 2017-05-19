В Одеській області АТОшник змусив чоловіка зняти футболку з Путіним (фото)
Боєць АТО підійшов до чоловіка і попросив зняти "провокаційну" футболку.
В Ізмаїлі Одеської області стався інцидент, унаслідок якого футболка любителя "русского мира" із зображенням Путіна опинилася у сміттєвому баку.
Учасник АТО Дмитро Озмитель зустрів на вулиці чоловіка, одягненого у футболку із зображенням Путіна з написом "Самый вежливый президент", передає БессарабіяINFORM.
Боєць АТО підійшов до чоловіка і попросив зняти "провокаційну" футболку. І не просто попросив, а спробував пояснити, чому носити таке в наш час неприпустимо.
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Він спробував донести своєму співрозмовнику, що сьогодні його бойові товариші воюють на Донбасі і віддають свої життя в тому числі за те, щоб в нашому регіоні був мир, а вихваляти президента країни-агресора — образливо і неприпустимо.
Зрештою чоловік зняв свою футболку, після чого АТОшник розірвав її і викинув у сміттєвий бак.