Нафтогаз передав до Генпрокуратури контракти з Газпромом

НАК "Нафтогаз України" передав Генеральній прокуратурі для перевірки контракти на поставки російського природного газу, підписані з ВАТ “Газпром” у Москві 19-20 січня.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня”.

Коментуючи звинувачення, озвучені на засіданні Ради національної безпеки та оборони України 10 лютого, І.ДІДЕНКО сказав: "Того ж дня я зателефонував заступнику генерального прокурора Тетяні КОРНЯКОВІЙ, і вже наступного дня Генеральна прокуратура одержала всі запитані нею документи".

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбулося засідання РНБО щодо невідкладних заходів забезпечення енергетичної безпеки України, під час якого глава держави піддав жорсткій критиці досягнуті урядом домовленості та підписані з Росією контракти про поставки і транзит газу.

11 лютого Президент ввів у дію рішення РНБО від 10 лютого 2009 року «Про невідкладні заходи із забезпечення енергетичної безпеки України».

Згідно з документом, РНБО доручила Генеральній прокуратурі і СБУ провести у місячний термін перевірку дотримання українськими посадовцями законодавства під час проведення переговорів і укладання з Росією контрактів, що стосуються поставок природного газу в Україну і його транзиту європейським споживачам.

18 лютого в ексклюзивному коментарі УНІАН заступник генерального прокурора України Т.КОРНЯКОВА повідомила, що Генпрокуратура почала перевірку за усіма дорученнями Президента, що були зроблені під час засідання РНБО з питань енергетичної безпеки країни і оцінки газових домовленостей з Росією.