Податкова міліція знайшла "тіньову гіпермережу" паленої горілки

Податковою міліцією України ліквідовано глибоко законспіровану тіньову гіпермережу з виготовлення та збуту алкогольного фальсифікату, яка діяла в кількох регіонах держави.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні податкової міліції ДПА України, Розплутувати злочинну схему податківці почали з Житомирської області, де нещодавно було вилучено з незаконного обігу майже 200 тис. пляшок горілки, маркованої підробленими марками акцизного збору. Виробниками цієї продукції вказувалися кілька лікеро-горілчаних підприємств Черкаської та Полтавської областей, виробничі потужності яких входять до складу одного з найбільших в державі алкогольних концернів.

В рамках розслідування порушеної за даним фактом кримінальної справи, а також враховуючи значні обсяги виявлених незаконно виготовлених лікеро-горілчаних напоїв, Головним управлінням податкової міліції ДПА України проведено широкомасштабну операцію, спрямовану на припинення незаконної діяльності та недопущення потрапляння у торгівельну мережу алкогольної продукції сумнівної якості.

Спеціальними слідчо-оперативними заходами міжрегіонального характеру, для проведення яких залучили близько 100 співробітників центрального апарату та регіональних підрозділів податкової міліції, було охоплено п’ять підприємств-виробників алкогольної продукції і десятки великих оптових баз на території семи областей України. В рамках цих відпрацювань правоохоронці виявили та вилучили майже три мільйона пляшок горілки сумнівного походження, 250 тонн купажу алкогольних напоїв та 135 тонн спирту. Загальна вартість вилученого сягає 47 млн. грн.

Наразі проводяться експертні дослідження виявлених алкогольних напоїв та встановлюється автентичність марок акцизного збору існуючим державним стандартам.

Слідство триває.