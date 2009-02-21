Восьмикласник викинувся з 4-го поверху школи через погані оцінки

У п`ятницю восьмикласник вистрибнув з 4-го поверху школи, передає газета "Сегодня".

За інформацією видання, трагедія сталася в центрі міста, в школі №25 напроти Андріївської церкви.

За життя школяра борються лікарі. "Дитину погрожували вигнати за неуспішність, - розповів співрозмовник видання. - Батьки, намагаючись вплинути на нього, лякали, що у нього будуть неприємності... А коли його відчитав директор, то учень сказав однокласникам, що йому не жити, і втік на 4-й поверх".

У школі від коментарів відмовилися. А ось товариші по навчанню повідомили: "Хлопці їздили до Колі в лікарню. Він втратив багато крові. У нього переломи ніг, стегон".