Київ є найбільшим в Україні боржником за спожитий газ

Київ на сьогодні вперше з 1991 року став найбільшим боржником за спожитий підприємствами теплокомуненерго природний газ.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління НАК “Нафтогаз України” Ігор ДІДЕНКО в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня”.

Він зазначив, що регулярні попередження газопостачальних компаній про відключення газу підприємствам теплокомуненерго, на жаль, не дають належного ефекту. Цей захід не стимулює підвищення рівня оплати, і на сьогодні спостерігається тільки збільшення заборгованості, яка перевищує вже 4,5 млрд. грн. і продовжує зростати.

“Найбільшим боржником уперше за всю історію незалежної України став Київ. З 1 листопада АЕК “Київенерго” узагалі не розраховується з ДК “Газ України””, - сказав І.ДІДЕНКО. За його інформацією, борг столиці на сьогодні перевищив 1,1 млрд. грн. і продовжує збільшуватися.

Не краща ситуація і на Сході України, де заборгованість підприємств ТКЕ вже наближається до півмільярдної позначки.

Наразі юристи НАКу відпрацьовують усі можливі правові варіанти стягнення боргів. В іншому разі, зауважив І.ДІДЕНКО, в компанії знову можуть виникнути проблеми з акумулюванням коштів для розрахунків із “Газпромом”, а залучати кредити сьогодні досить складно.

Крім того, в “Нафтогазі” вважають, що накопичення заборгованості за спожитий газ підприємствами комунальної теплоенергетики є загальнонаціональною проблемою і може призвести до негативних наслідків в економіці країни загалом.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого НАК «Нафтогаз України» заявила, що загальна заборгованість підприємств ТКЕ за газ становить 4,567 млрд. грн. і продовжує зростати. Понад 1,127 млрд. грн. заборгувала компанії за 2008-9 рр. АЕК «Київенерго» (розрахунки за теплопостачання населенню з 01.11.2008 р. - 0%).

У зв’язку із заборгованістю лише протягом минулого тижня тимчасово припинялося постачання газу підприємствам ТКЕ у Херсоні, Полтаві, Дніпропетровську та низці міст Криму. В Івано-Франківську комунальників попередили про припинення постачання, якщо заборгованість не буде погашена.