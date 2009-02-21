Податківці викрили реалізаторів металобрухту

Співробітники податкової міліції Рівненської області виявили ухилення від сплати податків на суму майже 1 млн. грн. директором одного з товариств з обмеженою відповідальністю, що займається заготівлею та реалізацією металобрухту.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Управління податкової міліції ДПА в Рівненській області Микола ГОРДІЙЧУК, таке ухилення від сплати податків та інші порушення податкового законодавства виявлено під час відпрацювання суб’єктів господарської діяльності, віднесених до категорії «податкових ям».

Зокрема, встановлено, що цей підприємець занизив податок на прибуток підприємств в сумі 616,1 тис. грн., на 136,2 тис. грн. занизив суми податку на додану вартість, а також не сплатив до бюджету податок з доходів фізичних осіб в сумі 133,6 тис. грн., у зв’язку з чим ухилився від сплати податків на загальну суму 885,9 тис. грн.

Слідчі податкової міліції порушили стосовно директора зазначеного товариства кримінальну справу за ст. 212 Кримінального кодексу України («умисне ухилення від сплати податків та зборів»).

Проведено також оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, спрямовані на документування протиправних дій як службових осіб ТОВ, так і пов’язаних з ним суб’єктів господарської діяльності, зокрема, приватного підприємства ”Є”, що є контрагентом товариства.

Під час обшуку в автомобілі директора фірми виявлено 600 тис. готівки, що були отримані ним від представників конвертаційного центру за реалізований необлікований металобрухт для металургійних комбінатів Луганської та Дніпропетровської областей та для проведення тіньових розрахунків при заготівлі металобрухту.

Крім того, працівники підрозділів податкової міліції провели огляди на пунктах прийому металобрухту ПП на території області, в ході яких встановлено факти заготівлі металобрухту чорних металів без відповідних ліцензій на даний вид діяльності, в результаті чого вилучено 17,5 тонн металобрухту на суму 12,25 тис. грн.