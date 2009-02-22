Опалювальний сезон може бути закінчений достроково
Попереджає Херсонська ТЕЦ
ВАТ «Херсонська ТЕЦ» попередило жителів міста про можливе дострокове завершення опалювального сезону.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні звернення до жителів обласного центру розміщені в місцевій пресі, в установах, а також на входах до житлових будинків.
ТЕЦ попереджає городян про те, що через заборгованість за газ газопостачання може бути припинене, а це фактично означає дострокове завершення опалювального сезону.
Також підприємство просить споживачів погасити існуючі борги за опалення.
Як повідомляв УНІАН, борги за газ підприємств ТКЕ в Херсонській області становлять 55,4 млн. грн. Найбільшими боржниками є ВАТ «Херсонська ТЕЦ» (28,3 млн. грн.) і КП «Херсонтеплоенерго» (20,5 млн. грн.).