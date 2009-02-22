Опалювальний сезон може бути закінчений достроково

ВАТ «Херсонська ТЕЦ» попередило жителів міста про можливе дострокове завершення опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні звернення до жителів обласного центру розміщені в місцевій пресі, в установах, а також на входах до житлових будинків.

ТЕЦ попереджає городян про те, що через заборгованість за газ газопостачання може бути припинене, а це фактично означає дострокове завершення опалювального сезону.

Також підприємство просить споживачів погасити існуючі борги за опалення.

Як повідомляв УНІАН, борги за газ підприємств ТКЕ в Херсонській області становлять 55,4 млн. грн. Найбільшими боржниками є ВАТ «Херсонська ТЕЦ» (28,3 млн. грн.) і КП «Херсонтеплоенерго» (20,5 млн. грн.).