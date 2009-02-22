Мер Львова називає злочином намір компанії «Львівгаз»

Мер Львова Андрій САДОВИЙ називає злочином намір компанії «Львівгаз» відключити місто від теплопостачання.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Держава різко підняла ціни на газ і, відповідно, на тепло. І навіть попри такі дії, навіть попри економічну кризу, львів’яни чесно платять. Якщо в когось з газовиків підніметься рука відключити за такої погоди газ будинкам, лікарням, дитсадкам, то це буде злочин, і ми зробимо все можливе, аби до цього не допустити», - заявив міський голова Львова А.САДОВИЙ.

У прес-службі міськради стверджують, що проплати ЛКП «Залізничнетеплоенерго» за лютий 2009 року становлять 120%, а ЛКП «Львівтеплоенерго» - 82%. Загальна проплата «Залізничнетеплоенерго» сягнула 70%, а «Львівтеплоенерго» - 66%. Це одна з найвищих проплат в Україні.

«Приміром, проплата за газ в Луганську становить 15%, у Сімферополі - 16%, Ужгороді - 16%, Вінниці - 36%, Донецьку - 34%. Натомість, міста Львів, Тернопіль, Миколаїв мають проплати вище 60%. Це найвищі показники в Україні. Окрім того, лист, який був оприлюднений у ЗМІ з посиланням на прес-службу ВАТ «Львівгаз», про те, що на ім’я міського голови Львова скеровано лист-попередження про відключення газу нам не надходив. У свою чергу, міський голова Львова направив НАК «Нафтогаз України» телеграму про незаконні наміри «Львівгазу» щодо львів’ян», - повідомив УНІАН начальник Управління інформаційної політики та зовнішніх відносин Львівської міськради Остап ПРОЦИК.

Також А.САДОВИЙ заявив, що глава уряду Юлія ТИМОШЕНКО заборонила газопостачальним компаніям відключати населені пункти від тепла.

«Ми донесли інформацію до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про ті безчинства, які витворяють на місцях представники газових служб. На дворі мінусова температура, а вони погрожують відключеннями тепла. І це при тому, що Львів має одні з найвищих проплати по газу в Україні. Юлія Володимирівна при всіх повідомила, що дає вказівку заборонити відключення міст від газопостачання в опалювальний період. Хочу вірити, що авторитет глави уряду є достатній для керівників «Львівгазу», – заявив А.САДОВИЙ на зборах Асоціації міст України, які відбулись 20 лютого в Києві за участі Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого прес-служба ВАТ «Львівгаз» розповсюдила направлений на ім‘я міського голови Львова лист, в якому, зокрема, зазначалося, що «львівські комунальні підприємства «Львівтеплоенерго» та «Залізничтеплоенерго» впродовж лютого споживали газ без виділених лімітів, внаслідок чого 19 лютого тиск газу в газорозподільчій системі Львова впав нижче допустимої межі. У зв’язку зі зниженням температури повітря та пов’язаним з цим підвищенням споживання газу тиск продовжуватиме падати, що може призвести до аварійного спрацювання автоматики безпеки газорозподільчих пунктів і як наслідок - припинення газопостачання всім споживачам Львова з 10.00 23 лютого».