Саркозі пропонує «будувати капіталізм з нуля»

Лідери країн ЄС сьогодні, 22 лютого, збираються в Берліні, щоб виробити спільну позицію щодо боротьби зі світовою економічною кризою.

Як передає Бі-Бі-Сі, дійти спільної думки буде нелегко через різні підходи учасників саміту до вирішення економічних проблем.

Зокрема, Німеччина виступає за жорсткіше регулювання світових фінансових ринків.

Як заявила канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ у своєму щотижневому відеозверненні, у законах ЄС про контроль за фінансовими продуктами “більше не повинно залишитися ніяких дірок".

Пропозицію про посилення регулювання діяльності ринків підтримують деякі інші країни, у тому числі й Велика Британія.

У день початку зустрічі в Берліні британський прем`єр-міністр Гордон БРАУН закликав фінансові кола повернутися до обережних, обачних методів роботи. На думку прем`єра, комерційним банкам варто зосередитися на наданні послуг за ощадними рахунками і позик для рядових низькооплачуваних службовців, і не займатися ризикованим інвестуванням на міжнародному рівні.

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ заявив, що чекає від сьогоднішньої зустрічі конкретних результатів, і не потерпить "крихкий компроміс або швидке рішення" у виробленні позиції ЄС з питання кризи.

"Серйозність кризи, її глибина вимагають фундаментальних змін. Нам треба знову почати будувати капіталізм з нуля, зробивши його більш моральним. От чому я хочу чіткої відповіді (від зустрічі) в Берліні", - сказав французький лідер.