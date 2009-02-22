Синоптики обіцяють мороз

В найближчі дні на території України збережеться морозна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 23 лютого утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних, західних областях та в Криму невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 7-13° морозу, вдень 1-6° морозу, у південній частині вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

Завтра у Києві та Київській області без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі по області становитиме 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу, у Києві вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.