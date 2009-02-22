Останки жертв катастрофи Ан-12 перевірять на алкоголь і наркотики

Єгипетські власті проведуть аналізи ДНК останків жертв катастрофи вантажного літака Ан-12, що розбився 20 лютого під час зльоту в аеропорту Луксора на півдні Єгипту.

Про це повідомляє РІА «Новости»,посилаючись на місцеві ЗМІ.

У результаті катастрофи загинули всі п`ятеро членів екіпажу, зокрема, один росіянин, двоє українців і двоє білорусів.

У Посольстві Росії в Каїрі повідомляють, що інформація про національну приналежність загиблих поки що носить попередній характер. За словами російського дипломата, тіла сильно обгоріли, і ідентифікувати їх дуже складно. Крім того, в результаті пожежі згоріли всі документи, що знаходилися на борту літака.

Єгипетська прокуратура продовжує розслідування авіакатастрофи Ан-12. В рамках слідчих заходів допитані співробітники безпеки аеропорту, пожежні, які першими прибули на місце трагедії.

“За свідченнями всіх допитаних свідків, літак планово приземлився о 00.30 за місцевим часом в аеропорту Луксора для дозаправки, і залишався в аеропорту приблизно чотири години", - пише сьогодні єгипетська газета "Аль-Масрі аль-Яум" з посиланням на джерела в слідчій комісії. Відразу після зльоту літак впав на землю і загорівся.

Як уточнює газета "Аль-Ахрам", літак впав з висоти трьох метрів на відстані 700 метрів від злітно-посадочної смуги, на пустинному місці відразу за огорожею аеропорту. На даний час слідчі за сприяння п`яти технічних фахівців вивчають уламки літака. Очікується, що розшифровувати дані бортових самописців будуть єгипетські фахівці.

Крім того, комісія має намір перевірити останки тіл загиблих членів екіпажу, щоб з`ясувати, чи не приймали вони алкоголь або наркотичні речовини перед вильотом.

Поки що лише відомо, що комісія виключає версію про незадовільний технічний стан літака. Зокрема, за інформацією "Аль-Ахрам", літак без будь-яких технічних проблем за шість годин подолав відстань між угандійським Ентеббе і Луксором. Раніше повідомлялося, що Ан-12 мав проблеми з витоком палива, проте офіційно ця інформація не озвучувалася.

Літак належав авіакомпанії Aerolift (ПАР) і прямував до України без вантажу для проходження технічного обслуговування. Представник авіакомпанії на даний час знаходиться в Луксорі для сприяння слідству і організації доставки тіл загиблих на батьківщину.