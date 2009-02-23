Сьогодні у Криму - презентація фотографій Бандери і мітинг проти НАТО

У Сімферополі 23 лютого, в День захисника Вітчизни, заплановано низку акцій громадсько-політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, кримські активісти Всеукраїнського об`єднання «Свобода» мають намір провести презентацію збірок фотографій «Засновники ОУН» і «Бандера і бандерівці». Крім того, «Свобода» представить кримчанам книгу «Нахтігаль в питаннях і відповідях» і повне зібрання творів одного з ідеологів УПА Петра Полтави «Концепція самостійної України».

В той же час активісти і прихильники Російської общини Криму, партії «Російський блок», Партії регіонів і Компартії збираються провести Всекримський антинатовський мітинг, присвячений Дню захисника Вітчизни. Акція відбудеться на площі перед Верховною Радою автономії під гаслом «Здрастуй, Росіє!». «Сценарій антинатовського мітингу передбачає демонстративне знищення символів НАТО», - йдеться в повідомленні організаторів.

Учасники всекримського мітингу приймуть звернення до громадсько-політичних сил України із закликом розгорнути всеукраїнську антинатовську кампанію під гаслом «Здрастуй, Росіє! Прощавай, НАТО!».