ДАІ затримала автомобіль з 20 тоннами контрабандної печінки

Працівниками дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції Вінницької області у селі Краснопілка Немирівського району затримано автомобіль, в причепі якого перевозилось понад 20 тонн контрабандної свинячої та яловичої печінки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у відділі профілактики ДАІ.

Згідно з повідомленням, в причепі затриманого автомобіля перевозилось 18 720 кг свинячої печінки іспанського виробництва. Було з`ясовано, що маркування на пакетах та на ящиках і документах не співпадають.

Також в причепіі було виявлено 2 390 кг польської яловичої печінки, яка перевозилась в картонних ящиках кількістю 239 шт. по 10 кг кожний і на яку взагалі не було ніяких супровідних накладних.

Вантаж вилучено та відправлено на дослідження в науково-дослідний експертно–криміналістичний центр УМВС України у Вінницькій області.