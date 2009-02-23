Долар досягне 10 грн вже на цьому тижні?

Готівковий курс долара вперше за півтора місяці перевищив 9 грн/$ через дії Національного банку, який намагається адміністративно регулювати ринок і продає валюту в невеликих об`ємах, заявили банкіри. За їх прогнозами, за такої швидкості росту долар на цьому тижні досягне 10 грн, пише "Коммерсантъ-Україна".

У суботу-неділю курс готівкового долара подолав позначку в 9 грн/$. Цьому передувало планомірне подорожчання валюти на міжбанківському ринку, де, за даними інтернет-системи UkrDealing, долар підскочив з 8,05/8,20 грн/$ у понеділок до 8,31/8,55 грн/$ у п`ятницю. При цьому НБУ не хотів міняти тактику і продавав валюту по 7,79 грн/$, що лише на 9 коп. вище за незмінний офіційний курс. Вчора банки в Києві продавали долар по 9,0-9,2 грн/$. Останній раз так дорого він коштував на початку січня.

Девальвацію гривні банкіри пояснюють економічною і політичною нестабільністю. "Зростання курсу було очікуваним, прогнози починають збуватися. Тепер він буде рости далі через економічну і політичну ситуацію в країні. Економіка зупинилася, експорту немає, а політики добиваються своїх цілей напередодні виборів", - вважає скарбник одного з банків. "Таке завжди відбувається, коли курс штучно регулюють. У Нацбанку немає грошей, продавати до отримання другого траншу МВФ йому нічого", - говорить один з банкірів. Другий транш повинен скласти SDR 1,8 млрд, або $1,847 млрд. На думку співбесідника Ъ, якщо долар дорожчатиме так швидко, на цьому тижні він може досягти 10 грн/$.

Головною причиною девальвації банкіри вважають ручне регулювання курсу. Ще 11 лютого НБУ заборонив банкам проводити валютні операції (зокрема за дорученнями клієнтів) по курсу, який "істотно перевищує середньозбалансований курс ринку", – у четвер 7,87 грн/$. "Останнім часом НБУ постійно шле банкам листа з вимогою проводити валютні операції по курсу, який він бере зі стелі, - розповідає один зі скарбників.– Банки, які прив`язані до НБУ і не можуть без його рефінансування, втрачають клієнтів, а банки, яким наплювати, вигадують прийоми, наприклад прив`язку до євро або рубля, або комісії".

Втім, керівник групи радників глави НБУ Валерій Литвицький стверджує, що до кінця березня Нацбанк може витратити на підтримку курсу близько $2,5 млрд.

Дані НБУ говорять про те, що у нього залишилися небагато грошей для інтервенцій. Міжнародні резерви НБУ на 1 лютого склали $28,82 млрд, а до 31 березня валові резерви НБУ (без урахування другого траншу) повинні бути не менше $26,3 млрд. Таким чином, на інтервенції залишається $2,5 млрд, але, за даними пана Литвицького, з початку лютого НБУ вже продав на міжбанку $1,15 млрд. З урахуванням необхідної проплати НАК "Нафтогаз України" до 7 березня близько $360-450 млн. за газ у НБУ залишаються вільними $0,92-0,96 млрд – по $35 млн. на день.