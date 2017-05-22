Український політв'язень Сущенко звернеться до нового президента Франції з проханням про допомогу - адвокат
За словами Фейгіна, дружина Сущенка вже звернулася за допомогою у звільненні чоловіка до Бріджит Макрон.
Український журналіст Роман Сущенко, який працював у Парижі, звернеться за допомогою у звільненні з російської в'язниці до нового президента Франції Еммануеля Макрона.
Про це повідомив адвокат Марк Фейгін на своїй сторінці в Twitter.
"Напередодні візиту Путіна до Парижа, Роман Сущенко звернеться до Макрона з проханням про допомогу у звільненні", – написав адвокат.
За його словами, дружина Сущенка вже звернулася за допомогою у вільненні чоловіка до Бріджит Макрон.
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"Як адвокат Сущенка, чекаю від візиту Путіна до Парижа гуманітарного кроку з його боку, який виражається у поверненні додому мого підзахисного", – додав захисник.
Як повідомляють джерела російського видання "Комерсант", президент Росії Володимир Путін 29 травня позапланово відвідає Францію. Приводом для цього нібито стане відкриття у Версалі виставки, присвяченій російському царю Петру I.
Нагадаємо, Сущенко, який з 2010 року працював кореспондентом Укрінформу у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.