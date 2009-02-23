Долар на міжбанку йде вгору
11:27, 23 лютого 2009Суспільство
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,5150/8,6325 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування євро-гривні пішли вгору – 10,9860/11,1515.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,2910/11 (п`ятниця - 1,2584/86).
У п`ятницю Нацбанк вийшов на ринок з продажем доларів на аукціоні з ціною відсікання 7,7900.
Сьогодні в Росії святкують День захисника Вітчизни, тому торги російською валютою можливі тільки на ТОМ’і (від анг. tomorrow - завтра), тобто котирування встановлюються, але операції відбуватимуться тільки завтра).
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