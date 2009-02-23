«Надра» поверне депозити квартирами тих, хто узяв кредити?

Дві нові схеми по роботі з клієнтами обіцяє впровадити банк "Надра" з понеділка.

Перша – позичальники зможуть сплачувати валютні іпотечні кредити в гривні за пільговим курсом, друга – вкладникам запропонують обміняти свої депозити на квартири, пише "Дело".

Першою схемою зможуть скористатися ті позичальники, які достроково погасять якусь частину валютного кредиту.

За словами тимчасового адміністратора банку "Надра" Валентини Жуковської, така схема збиткова для установи, однак банк свідомо йде на це, щоб підвищити свою ліквідність.

"На роздуми немає часу. Нам потрібен приплив живих грошей", - каже Жуковська.

У неділю у колл-центрі банку "Надра" толком не змогли пояснити, за яким курсом буде здійснюватися конвертація іпотечних валютних кредитів, оформлених фізичними особами.

Однак, за словами тимчасового адміністратора "Надр", такою інформацією з п`ятниці володіють співробітники усіх відділень банку – там уже висять таблички, де зазначена шкала зі співвідношення дострокового погашення боргу до валютного курсу.

"Курс коливається від 6,5 до 7,9 гривні за долар. Приміром, якщо людина гасить достроково 25% свого іпотечного валютного кредиту, то їй доларовий кредит переводять у гривневий за курсом 6,5 гривні за долар. Якщо тільки 10%, то за курсом 7,9 гривні за долар", - сказала Жуковська.

У кого немає грошей для дострокового погашення частини кредиту, тим доведеться виплачувати позичку за ринковим курсом.

Компенсувати втрати "Надра" збирається за рахунок жорсткої економії операційних витрат – скорочення відділень банку, штату, витрат на телефонний зв`язок і комунальні послуги.

У той же час, власникам депозитів запропонують забирати свої внески не доларами, а заставними квартирами позичальників, які ті повернули банку замість боргу, – тому що в банку немає грошей, щоб розплатитися.

"Можу сказати, що для багатьох вкладників це може бути вигідним рішенням. Деякі квартири можна буде купити за половину вартості, а, якщо внеску людині не вистачить, вона зможе отримати кредит у нашому банку", - стверджує Жуковська

Наскільки ці програми будуть затребувані, у банку не знають, тому що подібної практики немає в жодної вітчизняної фінустанови.

Як відомо, розмови про переведення доларових кредитів у гривневі серед банкірів ведуться ще з жовтня минулого року. Однак на державному рівні така програма ухвалена не була.

Українська правда