До 12 години міжбанківський долар виріс до 8,82/8,88

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,5150/8,6325, до 12:00 ціни зросли до 8,8250/8,8850 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2910/11, а до 12:00 знизилися - 1,2865/66.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9860/11,1515, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,3470/11,4385.