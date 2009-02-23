Нічна температура знизиться місцями до 20° морозу

Завтра, 24 лютого, на території України збережеться суха морозна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, невеликі опади очікуються лише вдень у Криму. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14° морозу, у північних, центральних та східних областях місцями 15-20°, вдень 1-6° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві та Київській області утримається мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі по області буде 9-14° морозу, місцями 15-20°, вдень 1-6° морозу. У столиці - температура вночі 11-13° морозу, вдень 1-3° морозу.