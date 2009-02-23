НБУ узяв під свій контроль ще один банк

У Банку регіонального розвитку вводиться куратор від Національного банку України, який стежитиме за цільовим використанням коштів, виділених банку на рефінансування.

Про це УНІАН повідомила начальник юридичного управління банку Марія КОРНЄВА.

«Куратор не виконуватиме функцій тимчасового адміністратора, він контролюватиме, як банк використовує кошти, виділені на рефінансування», – відзначила вона.

Суму рефінансування М.КОРНЄВА не уточнила, посилаючись на конфіденційність інформації.

Довідка УНІАН. АБ «Банк регіонального розвитку» створено в 1989 році.

За даними Національного банку України, на 1 січня 2009 року активи банку становили 1,123 млрд. грн., зобов`язання – 1,025 млрд. грн., власний капітал – 97,399 млн. грн., статутний капітал – 84,683 млн. грн.

Чистий прибуток за підсумками 2008 року становив 147 тис. грн.

За даними НБУ, на 1 січня 2009 року акціями банку володіли: ЗАТ «РодАн-Капітал» (пряма участь – 34,4462%), Валерій КСЕНЗЕНКО (пряма участь – 33,2045%, опосередковане – 52,1724%), ТОВ «ІБК «Місто» (пряма участь – 17,7262%).