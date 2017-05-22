В Житомирі запрацював Центр розвитку місцевого самоврядування

В Житомирі сьогодні, 22 травня, запрацював Центр розвитку місцевого самоврядування. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

За словами керівника центру Василя Невмержицького, вранці в центрі почалася інтенсивна робота. «Ми плануємо 24 травня провести регіональну конференцію з питань децентралізації, з питань госпітальних округів. Тому в робочий процес увійшли швидко, щоб все пройшло на високому рівні», - розповів Невмержицький.

При цьому він докладно розповів, чим саме буде займатися його центр.

Зокрема, вже визначено стратегію роботи Житомирського відокремленого підрозділу і зроблений план на 2017 рік згідно із стратегічних пріоритетів – створення передумов для якісного виконання місцевими органами своїх завдань, зміцнення потенціалу органів місцевого самоврядування з питань управління фінансами, покращення інституційної спроможності відповідних установ на обласному та місцевому рівнях.

Невмержицький нагадав, що зараз у Житомирській області створено 32 об'єднані територіальні громади і найголовніше завдання центру – це розвиток цих громад.

«На наш центр покладаються завдання щодо супроводу громад, їх підтримки і навчанні спеціалістів у різних галузях: в охороні здоров’я, освіті, просторовому плануванні та найголовніше – допомога у написанні стратегії розвитку», - підкреслив Невмержицький.

За його словами, у планах центру на 2017 рік - створити на Житомирщині якомога більше ОТГ.

«Наша мета на 2017 рік, відповідно до поставлених головою Житомирської ОДА Ігорем Гундичем завдань, – це 80% території області має бути під ОТГ», - додав Невмержицький.

Говорячи про ситуацію з укомплектованістю кадрами, він повідомив, що з червня в центрі працюватимуть консультанти з питань регіонального розвитку та з питань децентралізації. Також днями відбудеться конкурс з відбору спеціалістів з питань комунікацій та управління фінансами. Також у центрі планують провести конкурс на посаду експерта з муніципального співробітництва.

Невмержицький нагадав, що «U-LEAD з Європою» – це програма для України з розширення прав та можливостей на місцевому рівні, яка розрахована на 4 роки (2016-2020 рр.). Цю програму фінансує Європейський Союз разом із країнами-членами ЄС: Німеччиною, Швецією, Польщею та Естонією. Бюджет програми складає 104 млн євро.

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При цьому Невмержицький підкреслив, що очолюваний ним центр працюватиме й після 2020 року.

«Центр буде працювати і надалі. Ми будемо допомагати усім громадам без виключення й надалі розвиватися та ставати кращими», - підсумував він.

Нагадаємо, 20 травня у Житомирі урочисто відкрили центр розвитку місцевого самоврядування у рамках проекту «U-LEAD з Європою». Житомирський центр розвитку місцевого самоврядування, який розташований на вул. Михайлівській 8/1, став 11-м регіональним центром, відкритим цьогоріч в Україні.

Як повідомляв УНІАН, в Житомирі в суботу, 27 травня, відбудеться перший всеукраїнський фестиваль військово-патріотичної пісні.