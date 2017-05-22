При Житомирській ОДА створили робочу групу, яка буде викривати тіньових роботодавців і працівників

Сьогодні у Житомирі утворено робочу групу при Житомирській облдержадміністрації з питань збільшення надходжень до місцевих бюджетів регіону.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

«Хто приховує доходи, не оформлює працівників офіційно на роботу – цими питаннями займатиметься робоча група по збільшенню надходжень до місцевих бюджетів області», - зазначають в облдержадміністрації.

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Установчі збори робочої групи відбулися сьогодні, 22 травня, під керівництвом голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича.

«Досвід показує, якщо говорити, спілкуватися з людьми, то вони адекватно на все реагують. У нашому полі зору будуть підприємства будь-якої форми власності, бо вони всі працюють у нашій області і є платниками податків. Якщо скрупульозно підходити, то будуть результати. І я буду цих результатів вимагати. Якщо хтось думає, що це буде формально, то він помиляєтеся. Це буде робота», – наголосив Гундич.

Також робочу групу цікавитиме легалізація і детінізація заробітних плат, акцизний збір, які поповнюють місцеві бюджети.

«Максимально скрізь ця робоча група має вникати, дивитися, де скільки людей оформлено, з метою поповнення бюджету», – зазначив голова ОДА.

Учасники засідання обговорили організаційні питання та вирішили, що кожен член робочої групи до 1 червня має надати свої пропозиції щодо напрямків та шляхів роботи, і тоді на наступному засіданні буде сформовано план роботи.

«До робочої групи будуть долучатися спеціалісти з різних галузей, які допомагатимуть глибше розібратися зі специфікою конкретної сфери», - додали в облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Житомирі запрацював Центр розвитку місцевого самоврядування.