Ужгород і Мукачеве можуть відключити від опалення через відсутність лімітів на газ.

Заяву голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олега ГАВАШІ з приводу ситуації із теплозабезпеченням регіону оприлюднило Управління інформації та зв’язків із громадськістю ОДА.

Як йдеться в повідомленні, Закарпатська область має один із найнижчих показників розрахунку підприємств теплокомуненергетики за спожитий природний газ, і таку інформацію подає ДК «Газ України». Щоправда, навіть в Управлінні інформації конкретних цифр поки що не мають. У той же час в Управлінні стверджують, що рівень розрахунків населення, котре має індивідуальне опалення, перевищує 100%.

У коментарі ж голови Закарпатської ОДА з приводу теплозабезпечення регіону наводяться причини, через які підприємства теплоенергетики краю найгірше розраховуються за спожите блакитне паливо. «Тому є кілька причин. Деякі люди вперто не бажають усвідомити, що газ, а відповідно і тепло та інші блага цивілізації, мають свою ціну, і за них треба платити так само, як, скажімо, за хліб. Низький рівень проплати за теплопостачання спричинює те, що Ужгород і Мукачево не може отримати лімітів на газ, а відповідно - існує загроза відключення котелень. На сьогодні «Уж-тепло» заборгував 7,9 млн., «Мукачів-тепло» – 2,7 млн. грн. (і це без боргу минулих років). Тому ще раз звертаюсь до всіх із проханням своєчасно розраховуватися за спожите тепло, гарячу воду тощо», - звернувся до громадськості губернатор Закарпаття.

За його ж словами, 9,9 тис. закарпатських сімей скористалися своїм правом на субсидію, проте це «…далеко не всі, хто міг би отримати субсидію».

У заяві голова Закарпатської ОДА стверджує, що у нинішній ситуації винні не тільки споживачі. «За листопад-лютий ДК «Газ України» не провів розрахунки за надані населенню пільги і субсидії – борг становить 21,3 млн. грн. При цьому область подала всі необхідні матеріали», - уточнив О.ГАВАШІ.

Також, за словами керівника Закарпаття, показник проплати за спожите тепло міг би покращитися, якби підприємства теплокомуненерго змогли проплатити різницю в тарифах на теплову енергію, бо, «…як відомо, нинішні тарифи не відповідають собівартості послуги. Однак з початку цього року область не отримала з державного бюджету жодної гривні на покриття цієї різниці. Досі урядом не прийнято постанову про порядок використання цих коштів. Тому заборгованість зростатиме і надалі. І, як завжди, заручниками безпорадності високих урядовців, які, до речі, сидять в теплих кабінетах, є прості люди у всіх регіонах України», - прокоментував О.ГАВАШІ.