Вже восьмий банк отримав повне право не віддавати грошей

Національний банк України ввів тимчасову адміністрацію в ЗАТ АКБ «Одеса-Банк».

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Тимчасовим адміністратором банку строком на один рік призначена Людмила ЗОЛОТЄЄВА.

«З метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану банку введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на шість місяців - з 23 лютого до 22 серпня 2009 року», – говориться в повідомленні.

На сьогодні тимчасові адміністрації введені Нацбанком у восьми українських банках: "Надра", "Київ", "Національний кредит", "Причорномор`я", «Укрпромбанк», «Західінкомбанк», «Промінвестбанк», «Одеса-Банк».

Довідка УНІАН. ЗАТ АКБ «Одеса-Банк» зареєстровано в 1991 році.

Активи банку на 1 січня 2009 року становили 627,893 млн. грн., зобов`язання – 522,315 млн. грн., власний капітал – 105,578 млн. грн., статутний капітал – 86,26 млн. грн.

На 1 січня 2009 року акціонерами «Одеса-Банка» були ТОВ «Альпарі» (пряма участь – 32,3667%), ТОВ «Грідін» (пряма участь – 33,1043%), ТОВ «Кіровий» (пряма участь – 18%), ТОВ «Ольял» (пряма участь – 16,5290%).