Долар узяв планку 9

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку тривало галопуюче зростання цін на американську валюту. Торги доларом США відкрилися котируваннями 8,5150/8,6325, до 12:00 ціни виросли до 8,8250/8,8850, а до закриття цінові рівні досягли вершини – 9,0000/9,0500 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 15:00 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою долар-гривня – 7,7000/7,9000.

У Росії святкують День захисника Вітчизни, тому торги російською валютою були можливі тільки на ТОМ’і.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2910/11, а до 15:00 впали до 1,2802/03. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9860/11,1515, до 12:00 ціни пішли вгору – 11,3470/11,4385. До закриття торгової сесії цінові показники щодо євро-гривні досягли рівня 11,4390/11,5235.