Тернопільський міліціонер застрелився в туалеті

У Тернополі застрелився оперуповноважений сектору розшуку злочинців та безвісті зниклих міського відділу міліції.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Тернопільської області Леся ДОЛІШНА, інцидент трапився 21 лютого.

31-річного міліціонера з вогнепальним пораненням виявили у туалеті міськвідділу. За даними Л.ДОЛІШНОЇ, постріл у голову він здійснив із табельної зброї. Каретою швидкої допомоги міліціонера доставили до обласної клінічної лікарні, де від отриманого поранення він помер.

“Обставини та причини цього вчинку з’ясовуються. Перевірку за даним фактом проводить прокуратура Тернополя”, – повідомила Л.ДОЛІШНА.