Підприємці проти кредитної політики НБУ

У Донецьку біля будівлі обласного управління Національного банку України близько сотні підприємців взяли участь в акції протесту проти кредитної політики НБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, організатори акції повідомили, що через економічну і банківську кризи їх бізнес практично зупинився.

"Ми потрапили в депозитне рабство, багато хто з нас має проблеми з поверненням валютних кредитів. Справа вже дійшла до суду", - сказали організатори акції.

За їхніми словами, зокрема, банки вимагають повернення кредитів за "нереальним" курсом долара, і у підприємців немає на це коштів.

Учасники акції прив`язали до дерева опудало "позичальника, який вже повісився", тримали в руках прапори громадського об`єднання "Захист" і плакати з гаслами: "Даєш курс 5,05!", "Поверніть наші гроші!", "Даєш кредитні канікули!", "Вимагаємо мораторій на вилучення заставного майна!", Не смійте забирати наше житло!", "НБУ, понизь процентну ставку!" та інші. Також підприємці скандували "Ганьба НБУ!", "Боягузи, відкрийте двері й візьміть наші вимоги!".

Протестуючі також збирали підписи на підтримку "Меморандуму щодо спільних дій між НБУ і комерційними банками про вирішення проблемних питань у банківській системі України".

Учасники акції чекали, що з будівлі облуправління НБУ до них хто-небудь вийде, проте цього впродовж годинної акції не сталося.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні подібні акції протесту позичальників банків пройшли в Києві та інших містах України.