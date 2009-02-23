Сума невідшкодованого ПДВ становить близько 3 млрд. грн.

На сьогодні сума невідшкодованого податку на додану вартість становить близько 3 млрд. грн., а на 1 січня 2008 року ця сума становила 4,2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Державної податкової адміністрації України Сергій БУРЯК.

«На лютий за бюджетним планом на відшкодування ПДВ виділено 2,3 млрд. грн. На сьогодні ми маємо ресурс, і на цьому тижні ми ще 700 млн. грн. відшкодовуватимемо за податком на додану вартість, тобто ми повністю увійдемо до бюджетного зростання. Ніяких затримок тут не буде», – наголосив голова ДПАУ.

С.БУРЯК також зазначив, що збільшилася поточна заборгованість з відшкодування ПДВ, яка в рамках планових перевірок протягом 60 днів підлягатиме відшкодуванню.