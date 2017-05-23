У Житомирі стартувала всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра "Сокіл"

У Житомирі сьогодні, 23 травня, на базі Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова офіційно розпочалася дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл». Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації, військово-патріотична гра «Сокіл», або, як її ще називають, «Джура» проходить на Житомирщині вже вдруге.

Гра проходить під гаслом «Джура – Десантник – Нащадки козацької слави».

Привітали учасників змагань голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма та начальник управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації Світлана Гресь.

Загалом у змаганнях беруть участь учні 8-10 класів з Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Херсонської та Чернівецької областей – всього більше 300 учасників.

Змагання триватимуть до 26 травня. У програмі – освоєння військових спеціальностей (заняття учасників з фахівцями), стрілецька та тактико-медична підготовка, ознайомлення з військовою частиною 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та інше.