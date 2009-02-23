Хто влітку поливатиме городи питною водою...

Мерія Херсона затвердила графік водопостачання міста в літній період і попередила споживачів, що за порушення графіка їх відключатимуть від водопостачання до зими.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі мерії, ці заходи застосовуватимуться для рівномірного розподілу питної води в Херсоні в літній період.

Зокрема, виконавчим комітетом Херсонської міської ради ухвалено рішення затвердити графік поливання зелених насаджень у літній період з 1 квітня до 1 жовтня 2009 р.

Планується, що виконкоми районних і селищних рад обласного центру сприятимуть у виявленні правопорушників графіка поливання під час проведення рейдів ДКП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсон». У разі його одноразового порушення до абонентів-порушників застосовуватимуть розрахунки в подвійному розмірі, згідно з чинними тарифами на питну воду за середньомісячний об`єм спожитої води, а в разі порушень більше одного разу – відключення до закінчення сезону поливання.

Контроль за дотриманням графіка поливання зелених насаджень з системи водопостачання питної води та раціональними витратами води в житловому фонді міста здійснюватиме ДКП «ВУВКГ м. Херсона».

Як повідомлялося, Херсон має проблеми з водопостачанням житлових мікрорайонів якісною питною водою. Водопровідно-каналізаційна мережа обласного центру в деяких місцях збереглася в тому стані, в якому була побудована більш як 100 років тому. Через низький тиск води спальні мікрорайони Херсона забезпечуються питною водою за графіком – три рази на день по 3-4 години.