Податкова перевиконає план у лютому

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) планує в лютому перевиконати на 2% план надходжень податків і зборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова ДПАУ Сергій БУРЯК.

«Станом на 23 лютого зібрано 4,789 млрд. грн. податків і зборів. Для того, щоб виконати план, нам потрібно зібрати ще 2,286 млрд. грн. У розрізі податків ми плануємо в лютому виконати план на 102%», – повідомив С.БУРЯК.

Крім того, голова ДПАУ виступає за запровадження мораторію на підвищення податкових ставок.