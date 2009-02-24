У Києві знайшли підпільний склад горілки

Співробітники головного відділу податкової міліції Державної податкової інспекції у Солом’янському районі Києва спільно з СБУ виявили у столиці підпільний склад алкогольних напоїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації у м. Києві, на складі було виявлено близько 30 тисяч пляшок горілки, переважно таких марок як «Пшенична», виробництва одного із заводів Донецької області.

Під час огляду виникли сумніви щодо походження марок акцизного збору, які були наклеєні на горілчану продукцію. Горілка також виявилася підробкою. Суміш виготовлялась кустарним способом, шляхом розведення етилового спирту водою.

Пляшки обклеювались фальшивими марками акцизного збору, а партії товару направлялись у торговельні точки столиці.

Горілку загальною вартістю понад 400 тисяч гривень вилучено. Власник товару встановлюється. Ведеться слідство.