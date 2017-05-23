Початок ЗНО: абітурієнтів на наявність шпаргалок перевіряли поліцейські з металошукачами (відео)

В Україні сьогодні розпочалася основна сесія ЗНО - тестування з української мови та літератури. В цьому році молодь тестують не тільки на знання правил і фактів, а й на вміння думати і аналізувати. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

ЗНО з української мови та літератури будуть здавати 240 тисяч абітурієнтів по країні. Списати на тестуванні вкрай складно. В останню хвилину надійшло розпорядження обшукувати учасників ЗНО.

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Також наголошується, що абітурієнтів поліцейські обшукували з металошукачами, які ретельно шукали гаджети зі шпаргалками.

Як повідомляв УНІАН, у ЗНО в цьому році візьмуть участь 26 тисяч осіб менше, ніж у минулому році.