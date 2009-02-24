Учені знайшли спосіб створення єдиної вакцини від різних типів грипу

Універсальні антитіла, створені в лабораторних умовах, дозволять створити універсальну вакцину, яка захистить людей від різних типів вірусів грипу, у тому числі і від пташиного H5N1, пишуть американські учені в статті, опублікованій в журналі Nature Structural & Molecular Biology.

Боротьба з вірусом грипу надзвичайно утруднена його високою мінливістю, нові штами з`являються дуже часто і для кожного з них необхідна своя вакцина. Авторам статті вдалося виявити ділянку одного з вірусних білків, який залишається практично незмінним, і створити антитіла, що вражають вірус. Створені ученими антитіла впливають на білок гемаглютинін, що входить до складу мембрани оболонки вірусу. Цей білок дозволяє вірусу прикріплятися до поверхні клітки, що атакується, після чого його структура змінюється, що приводить до злиття мембран вірусної і клітинної оболонки і безперешкодного проникнення вірусних РНК в клітину.

В даний час учені готуються до клінічних випробувань нових вакцин, які заплановані на сезон 2010-2011 років.

РИА Новости