НБУ погодився виконати умову Тимошенко для комбанків

Національний банк України не надаватиме фінансової допомоги комерційним банкам, які некоректно ставляться до пролонгації кредитів аграріям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Нацбанку України Анатолій ШАПОВАЛОВ сьогодні на нараді прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з головами обласних рад.

О.ШАПОВАЛОВ зазначив, що на сьогодні кредити аграріям продовжують 185 банків, два з них – державні. Проте відомі факти, коли банки для пролонгації кредитів пропонують підвищити процентні ставки за ними.

«По цих банках ми зараз проводимо аналіз і дуже жорстко з ними працюватимемо. Більше того, підтримки у вигляді рефінансування такі банки одержувати не будуть», – сказав О.ШАПОВАЛОВ.

Як повідомлялося, 26 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що банки одержуватимуть рефінансування НБУ за умови пролонгації кредитів для агропромислового комплексу. Прем`єр-міністр уточнила, що на даний момент агропромисловий комплекс обслуговують 92 комерційні банки. За її словами, на сьогодні для агропромислових підприємств банки пролонгували до жовтня 2009 року кредити на загальну суму 1 млрд. грн., тоді як 3,2 млрд. грн. кредитів ще не продовжено. «Необхідно передбачити обов`язкову умову – для того, щоб одержати рефінансування, банк має пролонгувати кредити для аграрного комплексу, включаючи збереження застав і відсотків на тому рівні, які дають право на життя аграрному бізнесу, а не знищують його в зародку», – повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, в 2008 році підприємства агропромислового комплексу залучили в 1,5 рази більше кредитів, ніж у 2007 році – 17 млрд. 292 млн. грн.

Із загального обсягу залучених кредитів короткострокові склали 8,215 млрд. грн., середньострокові, – 6,068 млрд. грн. і довгострокові – 3,009 млрд. грн.

З них пільгові кредити – 11 млрд. 766 млн. грн., зокрема, короткострокові – 6,056 млрд. грн., середньострокові, – 4,125 млрд. грн. і довгострокові – 1,583 млрд. грн.

У той же час, у 2008 році обслуговувалося 6,272 млрд. грн. перехідних кредитів.