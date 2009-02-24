НБУ погодився виконати умову Тимошенко для комбанків
Будуть "жорстко працювати"
|Анатолій ШАПОВАЛОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Нацбанку України Анатолій ШАПОВАЛОВ сьогодні на нараді прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з головами обласних рад.
О.ШАПОВАЛОВ зазначив, що на сьогодні кредити аграріям продовжують 185 банків, два з них – державні. Проте відомі факти, коли банки для пролонгації кредитів пропонують підвищити процентні ставки за ними.
«По цих банках ми зараз проводимо аналіз і дуже жорстко з ними працюватимемо. Більше того, підтримки у вигляді рефінансування такі банки одержувати не будуть», – сказав О.ШАПОВАЛОВ.
Як повідомлялося, 26 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що банки одержуватимуть рефінансування НБУ за умови пролонгації кредитів для агропромислового комплексу. Прем`єр-міністр уточнила, що на даний момент агропромисловий комплекс обслуговують 92 комерційні банки. За її словами, на сьогодні для агропромислових підприємств банки пролонгували до жовтня 2009 року кредити на загальну суму 1 млрд. грн., тоді як 3,2 млрд. грн. кредитів ще не продовжено. «Необхідно передбачити обов`язкову умову – для того, щоб одержати рефінансування, банк має пролонгувати кредити для аграрного комплексу, включаючи збереження застав і відсотків на тому рівні, які дають право на життя аграрному бізнесу, а не знищують його в зародку», – повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.
Як повідомлялося, в 2008 році підприємства агропромислового комплексу залучили в 1,5 рази більше кредитів, ніж у 2007 році – 17 млрд. 292 млн. грн.
Із загального обсягу залучених кредитів короткострокові склали 8,215 млрд. грн., середньострокові, – 6,068 млрд. грн. і довгострокові – 3,009 млрд. грн.
З них пільгові кредити – 11 млрд. 766 млн. грн., зокрема, короткострокові – 6,056 млрд. грн., середньострокові, – 4,125 млрд. грн. і довгострокові – 1,583 млрд. грн.
У той же час, у 2008 році обслуговувалося 6,272 млрд. грн. перехідних кредитів.