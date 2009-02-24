Експерт: курс гривні до долара – хворий, над яким б'ються хірурги

Курс гривні до долара – як температура дуже хворої людини. Таку аналогію навів Кирило Дмітрієв, президент американського інвестиційного фонду в ефірі програми «Шустер live» на ТРК Україна.

«Спочатку те, що вона піднялася, – це, може, не так вже погано, тому що перша девальвація – вона робить імпорт дорожчим – відповідно, створюється більше робочих місць і заміщаються деякі імпортні продукти українськими – це добре, - розвинув свою ідею Дмітрієв. - Але коли температура постійно скаче, коли немає ніякої передбачуваності – це вже дуже погано».

Проте, найгірше, на його думку, це навіть не вкрай тяжкий стан хворого, а то, що його «оперують хірурги, які постійно між собою б`ються».

В той же час Дмітрієв наполягає, що хвороба відома, «в усіх країнах її проходили, і зрозуміло, що треба робити». Проблема, за його словами, пов`язана з тим, що «банки не кредитують реальний сектор – це дуже погано. Не створюються робочі місця – і це жахливо. І відповідно, ось ці хірурги, які постійно б`ються. Хоча треба робити операцію дуже швидко, час буде втрачено».

Прогноз Дмітрієва невтішний: курс, швидше за все, і надалі лихоманитиме. Можливо, він буде і 10, і 12 гривень за долар, припустив експерт.