СБУ викрила жінку-адміністратора антиукраїнської групи у Вконтакте

У Херсонській області співробітники Служби безпеки України викрили жінку-адміністратора антиукраїнської групи в російській соціальній мережі «Вконтакте».

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Як повідомляє прес-центр СБ України, правоохоронці встановили, що мешканка області під вигаданим ім'ям в соцмережі зареєструвала аккаунт і регулярно розміщувала матеріали, які дискредитують українську владу і військових, закликала до зміни меж державного кордону України. Зловмисниця також героїзувати терористів «ДНР/ЛНР», намагалася активно залучати однодумців у своє співтовариство.

Під час обшуку за місцем проживання агітаторки співробітники спецслужби виявили комп'ютерну техніку з доказами здійснення антиукраїнської діяльності в соцмережі «Вконтакте».

Зловмисниці оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.