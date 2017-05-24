Кіберполіція готова забезпечити заходи з блокування російських сайтів і соцмереж

Кіберполіція у межах своєї компетенції готова до забезпечення заходів з блокування російських веб-сайтів і соціальних мереж.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції України.

У кіберполіції наголосили, що Україна не блокує незалежних соціальних мереж, штаб-квартири яких розташовані не на території країни-агресора. Ряд українських компаній вже почали заходи з обмеження доступу до веб-сайтів, зазначених у переліку рішення Ради національної безпеки та оборони України від 28 квітня «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Читайте такожУ НАТО озвучили позицію щодо заборони російських соцмереж в Україні

Кіберполіція у межах своєї компетенції готова до забезпечення дотримання цих вимог.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня президент України Петро Порошенко своїм указом увів у дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, згідно з яким в Україні заблоковано доступ до російських соціальних мереж «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсів Yandex, Mail.ru тощо. 17 травня указ президента набув чинності.