Луценко порадив Секретаріатові Ющенка перейматися своїми хабарниками

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО не збирається слідувати пораді Секретаріату Президента України і йти у відставку через події у селищі Мирному в Криму. Тим більше, що натяки на його відставку зробив не Президент Віктор ЮЩЕНКО, а один із працівників його Секретаріату. Натомість Ю.ЛУЦЕНКО порадив працівникам Секретаріату Президента «краще опікуватися своїм відомством, у якому лише за минулий рік було виявлено 150 хабарників по лінії районних та обладміністрацій”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

Міністр вважає, що зміни будь-кого з керівництва МВС, у тому числі міністра, дестабілізують роботу міністерства.

Як заявив Ю.ЛУЦЕНКО, МВС не підтримує практику покарання вищих посадових осіб заради популістського задоволення. Він висловив переконання, що практика пошуку винних методом зміни у вищому керівництві не виправдовує себе. За його словами, він не вважає за доцільне дестабілізувати своєю відставкою 300-тисячний колектив.

«Я зроблю все, щоб цей прикрий інцидент отримав принципову оцінку - до конкретних винних в цьому посадових осіб. Але не вважаю за доцільне дестабілізувати 300-тисячну міліцію, саме тому, що пані ВАННИКОВІЙ раптом згадалися цивілізовані країни», - зауважив міністр, висловивши при цьому жаль, що прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА «служить в органі, який аж ніяк не зробив країну цивілізованою».

Ю.ЛУЦЕНКО вкотре наголосив, що не тримається за крісло міністра внутрішніх справ. При цьому він зауважив: «Якщо бажаючі погратися в стабільність ціною МВС знайдуться, я з розумінням поставлюсь до їх бажання».

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Меджліс кримськотатарського народу поширив заяву про напад працівників спецпідрозділу «Беркут» на сім`ю кримських татар ХАЇРОВИХ у селищі Мирне Сімферопольського району Криму. Під час операції був поранений один із членів сім’ї Мустафа ХАЇРОВ.

23 лютого відділ зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в АР Крим заявив, що міліція не мала наміру нападати на сім`ю кримських татар, а проводила операцію із затримання злочинця, який перебуває в розшуку. Керівництво кримського главку міліції попросило вибачення у постраждалого та членів його сім`ї, а також пообіцяло компенсувати всі завдані збитки.

Крім того, прокурор Сімферопольського району порушив кримінальну справу за фактом інциденту в селищі Мирне, де внаслідок дій співробітників спецпідрозділу «Беркут» постраждала мирна сім`я.

Справу порушено за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. Дії співробітників спецпідрозділу «Беркут» і Сімферопольського райвідділу міліції кваліфіковані як перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

У Секретаріаті Президента України наголошують, що після інциденту за участю спецпідрозділу міліції «Беркут» Ю.ЛУЦЕНКО має подати у відставку з посади міністра внутрішніх справ, повідомила сьогодні, 24 лютого, на брифінгу прес-секретар Президента І.ВАННИКОВА.