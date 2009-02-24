Нафтогаз таки видушив з себе фінплан-2009

НАК «Нафтогаз України» підготувала фінансовий план на 2009 рік і передала його на затвердження Кабінету міністрів України.

Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомив начальник Управління по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

«Він (фінансовий план – УНІАН) сформований і поданий у Кабмін», – сказав він.

Також він додав, що зараз компанія закінчує підготовку балансу газу на 2009 рік.

"Баланс газу готується, адже йде зниження споживання газу, і ми маємо це врахувати", - додав він.

Нагадаємо, згідно з рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 10 лютого «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України», яке 11 лютого набуло чинності указом Президента, Кабінету міністрів України доручено до 15 лютого затвердити баланс газу на 2009 рік і передбачити істотну економію споживання газу.

У документі наголошується, що РНБО прийняла рішення визнати роботу Кабінету міністрів щодо створення енергетичної безпеки держави такою, що в недостатньому ступеню сприяє скороченню погроз національній безпеці і вимагає невідкладного вжиття заходів, насамперед, системного рівня.

Зокрема, КМУ доручено до 15 лютого 2009 року затвердити баланс газу на цей рік, передбачивши істотну економію споживання газу і необхідність закачування в підземні сховища газу в обсягах, необхідних для безперебійного постачання під час опалювального сезону 2009/2010 рр.

Також доручено затвердити фінплан НАК «Нафтогаз України» на 2009 рік, в якому забезпечити збалансування його фінансових потоків. Крім того, доручено внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік». Цей законопроект має передбачати збалансування бюджетів усіх рівнів у зв`язку з підвищенням Нацкомісією регулювання енергетики ціни на газ для бюджетних установ, забезпечення ресурсу для фінансування субвенцій з Держбюджету місцевим бюджетам на надання населенню пільг і житлових субсидій на оплату природного газу і придбання зрідженого газу. Також доручено забезпечити необхідний обсяг і своєчасне отримання НАК «Нафтогаз України» з Держбюджету компенсації різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу і його реалізації суб`єктам господарювання на виробництво теплової енергії, яка споживається населенням.

Крім того, Кабінету міністрів доручено забезпечити розробку механізму покриття розривів фінансових потоків, які виникатимуть в результаті дії умов контракту купівлі-продажу газу за розрахунками в першому і другому кварталах 2009 року, і формування фінансового резерву для забезпечення безперебійного газопостачання у разі реалізації ризику переходу до передоплати за наданий природний газ.