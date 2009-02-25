Чехія готова заплатити заробітчанам, аби їхали з країни

Чехія готова заплатити іноземним робітникам за повернення додому.

Про це повідомляє британське видання Telegraph.

За даними видання, уряд Чехії заявив про готовність придбати квиток в один бік на літак чи поїзд і виплатити по 500 євро кожному іноземному робітнику, який втратив роботу в цій країні та бажає повернутися на батьківщину.

Міністр внутрішніх справ Чехії Іван ЛАНГЕР повідомив, що 56 гастарбайтерів вже повернулися додому і 270 звернулися з прохання про придбання квитків.

Загалом в Чехії працює близько 300 тис. іноземних робітників, з них 84 тис. українці. При цьому, на думку І.ЛАНГЕРА, в першій половині 2009 року близько 12 тис. іноземців в втратять роботу в Чехії.

Водночас, як зазначає видання з посиланням на експертів, запропонованою чеським урядом можливістю захочуть скористатися не всі заробітчани. Так, в’єтнамські робітники, кількість яких в Чехії становить 60 тис. осіб, можуть погодитися на отримання квитка додому та 500 євро, а от українські навряд чи захочуть повертатися до країни, “близької до економічного колапсу”.