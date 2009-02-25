Тарасюк переконував Європу, що у газовому конфлікті Росія винна більше

Депутати Верховної Ради України, члени Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС не погоджуються з колегами з Європарламенту, що Україна має рівну відповідальність з Росією за газову кризу.

Як повідомив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі співголова комітету Борис ТАРАСЮК, така позиція була озвучена 24 лютого під час першого дня засідання 12-ї сесії Комітету парламентського співробітництва за участю представників Єврокомісії.

“Українська сторона і один депутат Європарламенту заперечували справедливість таких звинувачень, тому що не може бути рівної відповідальності у України і Росії, коли Росія не грає за правилами, тому що вона не ратифікувала Енергетичну хартію, тому що Росія припинила постачання газу на вході в Україну, а не Україна заважала транзиту цього газу до країн ЄС”, - сказав він.

“Тому не можна ставити на один щабель ці дві країни”, - додав Б.ТАРАСЮК.

За його словами, нинішня газова криза стала вже другим попередженням разом з першою кризою 2006-го року. При цьому, за словами українського депутата, на сьогодні можна говорити про те, що ЄС поки так і не зробив висновків і до цього часу не має єдиної енергетичної стратегії.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня цього року через невирішеність питання щодо постачання російського газу до України та ціни на нього, Росія припинила постачання газу до Європу майже на два тижні – з 7 по 20 січня.

У 2006 році Росія також призупиняла постачання газу Україні та транзитного газу в країни ЄС на два дні.