Долар на міжбанку росте собі далі

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 9,2350/9,3750 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг»,ціни на російську валюту піднялися – 0,2565/0,2620, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,8995/12,0940. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,2892/1,2893 (вівторок - 1,2744/1,2745).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH з котируваннями – 7,7000/7,9000.