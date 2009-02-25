Долар на міжбанку доріс до 9,32/9,38

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 9,2350/9,3750, до 11:00 звузився спред – 9,2550/9,3450, а до 12:00 ціни зросли до 9,3200/9,3800 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2565/0,2620, до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2570/0,2610, а до 12:00 піднялися до 0,2590/0,2625. У Росії курс долар-рубль впав і до 12:00 встановився на рівні 35,7699 (-0,1626).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2892/93, а до 12:00 знизилися до 1,2818/19. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,8995/12,0940, до 11:00 ціни становили 11,9005/12,0305, а до 12:00 пішли вгору – 11,9450/12,0360.