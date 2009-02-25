Погода на завтра

26 лютого на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода з проясненнями. У східних областях, в Криму та Приазов’ї, а вдень і в західних областях пройде невеликий сніг та мокрий сніг, в Криму місцями налипання мокрого снігу; на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер у східній половині північно-східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов’ї окремі пориви 15-8 м/с, на решті території змінних напрямків, 3-8 м/с.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, температура вночі 26 лютого 6-11°, в Карпатах та місцями на півночі Лівобережжя 12-17° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла; на південному узбережжі Криму вночі 1-3° тепла, 6-8°.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. По м. Києву температура вночі 6-8° морозу, вдень близько 0°.