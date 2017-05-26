У Харкові затримали членів пов’язаного зі спецслужбами РФ злочинного угруповання (відео)

На Харківщині співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією за процесуальним керівництвом прокуратури затримали учасників міжрегіонального злочинного угруповання, які погрозами та насильством «віджимали» майно громадян.

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що до складу злочинного угруповання входило п’ятеро мешканців Харківської та Київської областей у віці від 30 до 60 років.

Зазначається, що ватажок бандформування протягом двадцяти п’яти років неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за інші злочини, а також певний час тренував бійців спортивного клубу "Оплот".

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«Оперативники СБ України задокументували, що зловмисники використовували посвідки членів громадської організації, які за зовнішніми ознаками схожі на посвідчення правоохоронців. Співробітники спецслужби встановили їхню причетність до декількох фактів викрадання мешканців регіону для вимагання грошей або переоформлення майна. За інформацією СБУ, дії угруповання координувалися спецслужбами РФ для дестабілізації обстановки на території регіону», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці із залученням спецпідрозділу «Корд» затримали п’ятьох членів угруповання за місцями їх проживання у Харкові. Під час обшуків у зловмисників співробітники спецслужби вилучили вогнепальну зброю, наркотичні засоби, боєприпаси, низку боргових розписок, документи на майно та підприємства, якими злочинці заволоділи протиправним шляхом, також виявлено «літературу» відомої російської політичної структури.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим членам угруповання підозри у скоєнні злочинів, передбачених ст. 146 (викрадення людини) та ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Служба безпеки України перевіряє можливу причетність членів угруповання до скоєння інших злочинів.