У Миколаєві затримали підозрюваного у викраденні 10-річного хлопчика

У Миколаєві сьогодні правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у викраденні 10-річного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ НП в Миколаївській області, 48-річний затриманий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх і відбував покарання у вигляді примусового лікування.

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За його словами, до 2009 року він перебував на примусовому лікуванні і дотепер перебуває на обліку у лікаря-психіатра.

Зараз із затриманим працюють правоохоронці, проводяться слідчі заходи, в т. ч. процедура впізнання, призначено проведення додаткових експертиз.

Правоохоронці проводять розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 2 ст. 146 КК України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 травня, стало відомо, що в Миколаєві поліція розшукує зловмисника, який викрав 10-річного хлопчика.

Увечері 22 травня у поліцію звернулася місцева жителька із заявою про зникнення її 10-річного сина. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство».

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Пошуки дитини тривали всю ніч і близько 09:00 23 травня хлопчика було знайдено військовими неподалік селища Горького в Інгульському районі Миколаєва і доставлено для обстеження у лікарню.

Хлопчика знайшли у лісопосадці, він лежав у кущах замерзлий і переляканий. На дитині не було взуття. За декілька метрів від дитини лежав шкільний рюкзак.

Медики констатували, що травм і пошкоджень у хлопчика не виявлено.